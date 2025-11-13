【全国の天気】北日本は局地的に雨が強まるでしょう。落雷や突風にもご注意ください。また、夜は北海道北部では次第に雪に変わりそうです。関東から西日本は雲が多く、太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。なお、台風26号は温帯低気圧に変わりましたが、沖縄、奄美は既に大雨となっています。このあとも非常に激しい雨が予想されますので、土砂災害などに警戒を続けてください。14日（金）昼までの24時間予想雨量沖縄、奄美