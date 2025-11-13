吉田正尚選手のメジャー3年目の成績をレッドソックスの編成本部長が評価しました。日本時間13日、MLB GMミーティング2日目が行われ記者のインタビューに答えたCraig Breslow編成本部長。吉田選手は昨季のシーズンオフに右肩の手術をした影響で、今季は開幕から負傷者リスト入り。そのため前半は思うような活躍ができませんでした。日本時間7月10日のロッキーズ戦で復帰を果たすと4打数3安打1打点と復帰早々力を発揮します。最終的