台風26号は、きょう13日午前9時に東シナ海で温帯低気圧に変わりました。しかし、南西諸島には前線が停滞していて、大気の状態が非常に不安定。あす14日にかけて大雨となるおそれがあるほか、沖縄では非常に強い風が吹く見込みで、引き続き警戒が必要です。■台風26号は温帯低気圧化台風26号は、11月6日午前3時にマリアナ諸島で発生し、発達しながら西進。暴風域を伴ってフィリピンに上陸した後、進路を北寄りに変えて台湾付近を進