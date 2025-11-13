13日朝、井川町北川尻の町道でクマが目撃されました。近くには町役場もある場所で、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、13日午前6時20分ごろ、散歩をしていた50代の男性が、井川町北川尻字下田面替場の町道を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約100メートル、井川町役場までは約500メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。