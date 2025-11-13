¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¡¢ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤ï¤Ì¤­¤Ã¤«¤±¤Ç»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²£ß·¤Ï¡¢½»½êÊÑ¹¹¼êÂ³¤­¤Î¤¿¤á·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£Áë¸ý¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©²£ß·¤µ¤ó¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ·Ù»¡´±¤ÎÊý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¡Ø½»½ê¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î½»½ê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï