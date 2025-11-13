13日朝、潟上市飯田川の商業施設の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、13日午前6時35分ごろ、潟上市飯田川飯塚字上堤敷の草地にクマ1頭がいるのを、車に乗っていた40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。近くの民家までは約100メートル、300メートルほどの場所にはスーパーマーケットやホームセンタ}