13日午前、五泉市でクマ1頭が民家近くの柿の木に居座っていて、警察や猟友会が対応にあたっています。警察によりますとクマの目撃が相次いでいることから、警察官が猟友会とともにパトロール中に五泉市小搦（こがらみ）の民家裏手の柿の木にいるクマ1頭を発見しました。体長約0.6メートルのクマが、正午現在も民家裏の柿の木の上にいるということです。民家の住人は避難済みで、近隣の住民も家の中にとどまるなど安全