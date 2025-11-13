JR東日本は2025年11月11日、2026年春のダイヤ見直しにあわせ、東北新幹線（東京〜盛岡間）および上越新幹線（大宮〜越後湯沢間）の下り終電を10分〜20分程度繰り上げると発表しました。この変更は、利用者の減少によるものではありません。私たちが未来も安全に新幹線を利用し続けるために不可欠な、設備リニューアルや大規模な地震対策工事の時間を確保することが目的です 。なぜ今、終電を繰り上げてまで工事時間を確保する必要