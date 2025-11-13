【終のおもまる】 11月13日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は、浮足氏のマンガ「終のおもまる」の連載を開始し、ヤンマガWebに第1話から第3話を無料公開した。 孤独な世界ですべての人間の死を願っていた少年、終野思丸は、突然現れた地縛霊の夢塚霊子と出会ったことで、別の世界への入り口が開けていく。 第1話のページ 【あらすじ】 終野思丸、中学生。この世のすべてを憎