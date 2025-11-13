批評家・福嶋亮大による新刊『メディアが人間である21世紀のテクノロジーと実存』が、2025年10月3日（金）に株式会社blueprintより刊行される。 同書は、書籍情報サイト「リアルサウンド ブック」にて連載された福嶋亮大の論考「メディアが人間である」に大幅な加筆・修正を加えたもの。脳、人工知能、アート等も射程に収めつつ、マーシャル・マクルーハンのメディア論やジャン・ボードリヤ&