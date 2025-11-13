[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は13日、GK堀内智葵が右閉鎖筋肉離れにより、全治4週間と診断されたことを発表した。クラブ公式サイトによると、堀内はトレーニング中に負傷。秋田U-18から今季トップチームに昇格し、ここまで公式戦の出場はなかった。