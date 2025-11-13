アルビレックス新潟は13日、入江徹監督(48)が2025シーズン限りで退任することが決定したと発表した。後任の監督は決定次第、報告するという。入江監督は過去に新潟の育成年代などで指導経験を積み、2022年からトップチームのコーチを担当。今年6月に樹森大介前監督の契約解除に伴い、指揮官に就任した。チームは今季序盤から苦戦が続き、7月のJ1第24節以降は最下位に定着。先月25日にJ2降格が決まった。以下、クラブ発表プロ