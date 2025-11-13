米沢市によりますと、13日午前6時30分ごろ、山形県米沢市通町7丁目でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには住宅や公園も...米沢市の街なかに体長約1.5メートルのクマ市が注意呼びかけ米沢市通町7丁目（山形） 体長はおよそ１．５メートルとみられています。 人への被害はないということです。 市は近くを通る際は注意するよう呼びかけています。