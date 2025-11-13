14日には韓国代表とソウルで対戦ボリビアサッカー連盟は、11月18日に国立競技場で開催される日本代表、14日に韓国・ソウルで行われる韓国代表との国際親善試合に向けた26人のメンバーを発表している。FIFAランク76位のボリビアは、北中米W杯の南米予選では7位となり、大陸間プレーオフに進出が決定。勝ち抜けば、1994年アメリカ大会以来、8大会ぶりのW杯出場となる。26人のメンバーのうち半数の13人が23歳以下と若い選手が主