太陽活動が活発になり、磁気嵐が発生した影響で、北海道や新潟県など日本を含む世界各地でオーロラが発生しました。普段オーロラが見られない場所でも観測できているということで、「スマートフォンだけでオーロラを撮影する方法」をAppleinsiderが解説しています。How to take a picture of the Aurora Borealis with iPhonehttps://appleinsider.com/inside/ios-26/tips/how-to-use-an-iphone-to-take-pictures-of-the-aurora-bo