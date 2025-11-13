きょうは関東から九州で雲が広がり、太平洋側で雨の降る所があるでしょう。関東は昼過ぎにかけて沿岸中心に雨の所がありますが、その後はくもり空が続きそうです。西日本は九州で本降りの所もありますが、夜になると次第に雨の範囲は狭くなる見込みです。また、北日本は前線と寒気の影響で雨や雷雨の所があり、北海道の山沿いや内陸は次第に雪となるでしょう。沖縄と奄美は台風から変わった温帯低気圧が近づき、夜は激しい雨の所が