羽田空港で取材に応じるタイ警察幹部＝13日午前東京・湯島の個室マッサージ店でタイ人少女が違法に働かされ、人身取引の被害者として保護された事件で、警視庁が労働基準法違反容疑で複数の関係先を家宅捜索していたことが13日、捜査関係者への取材で分かった。来日していたタイ警察幹部は同日、少女の母親が拘束されている台湾に到着。警視庁が児童福祉法違反容疑で逮捕状を取得した母親の移送について、台湾当局と協議する。