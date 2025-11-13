鈴木奈々さんがYouTubeチャンネルで100日間のダイエットに挑戦することを宣言しました。【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「もう一度結婚したくて自分磨きをしたい」「今、人生マックス体重」「ダイエットを始めます」37歳の鈴木さんは「今回本当に私挑戦することに決めました。私人生初めての花嫁修行始めます。」と、宣言。「もう一度結婚したくて自分磨きをしたい」と花嫁修行の一環としてウエスト引き締めに取り組みます。「私、