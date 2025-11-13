送検される松沢泰生容疑者＝13日午前9時32分、警視庁中央署不動産管理会社「ハナマサ」（東京）の株主権を巡る民事訴訟で偽造書類を東京地裁に提出したとして、警視庁暴力団対策課は13日までに、有印私文書偽造・同行使などの疑いで東京都渋谷区、職業不詳松沢泰生容疑者（74）ら男女3人を逮捕した。会社を乗っ取ろうとしたとみて調べる。暴対課などによると、同社は業務用スーパー「肉のハナマサ」を運営していたが、2008年ご