【モデルプレス＝2025/11/13】櫻坂46 三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」が、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」において、12月5日正午より配信。この度、俳優の仲村トオルが特別出演することが決定し、キービジュアル第2弾も解禁された。【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿◆仲村トオル、櫻坂46三期生出演ドラマで支配人役“あなたの心に寄り添う一夜を”。本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそ