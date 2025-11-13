世界的スーパースター・BTSの「JIMIN」さんと「JUNG KOOK」さんによるトラベルバラエティの第二弾『Are You Sure?!』シーズン2が、2025年12月3日(水)よりディズニープラスで独占配信されることが決定！除隊からわずか一週間で出発した、予測不能な2人旅の最新ポスタービジュアルも解禁されています。 ディズニープラス オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2 配信開始日：2025年12月3日(水)より独占配信