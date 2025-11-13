鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する2026年1月期放送の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に、原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉の出演が決定した。鈴木演じる2人の主人公を支える家族役を務める。【写真】鈴木亮平、約2年ぶりに日曜劇場主演！『リブート』来年1月スタート共演に戸田恵梨香本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペン