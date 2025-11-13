モデルでタレントの滝沢カレン（33）が12日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」に出演。過去に行っていたバイトを明かした。滝沢は居酒屋のホールスタッフをやっていたといい「大好きな人がそこで働くって聞いたんですね。その男子に会うためにはそこで働くしかないっていう申し訳ない気持ちから入った」と経緯を告白した。滝沢は「その人に会いたいから毎日シフトに入れるようになった。いつその人がシフトを入