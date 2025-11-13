BTS・J−HOPEのワールドツアーアンコールコンサートを収めた映画のスペシャルポスターが解禁された。「j−hope Tour HOPE ON THE STAGE FINAL」のステージの熱気や舞台裏の様子などを盛り込んだ映画。韓国メディアMHNスポーツは「公開されたポスターは、さまざまなフレームの中の白黒イメージで表現したJ−HOPEの目つきが交差している。節制された白黒トーンに、レッドロゴは強烈なエネルギーを表現し、爆発的なパフォーマンスを予