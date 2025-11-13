【絶対買い！のライフアイテム】家具もカーテンも食器も照明も、「とりあえず店に行けば全部そろう」という安心感のあるニトリ。低価格ながら実用的で、インテリアに馴染みやすいデザインも人気の理由だ。ユーザーのニーズに合うアイデア商品も数多く展開していて、今回の売れ筋もそんな商品が並ぶ。商品ジャンルも多岐にわたり、それぞれに「お、ねだん以上。」を実感できる！＊＊＊ニトリホールディングス広報部大阪捺々