日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち6種目の絵柄が公開された。【写真】ロマンティックな白レースのキャミソールに身を包んだ“おひな”河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身