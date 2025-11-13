【Horizon Steel Frontiers】 リリース日：未定 価格：未定 NCSOFTは、Android/iOS/PC用MMORPG「Horizon Steel Frontiers」を発表した。リリース日および価格は未定。なお、2026年末から2027年頭にローンチ見込みで、価格は基本プレイ無料の月額パスを想定しているとのこと。 「Horizon Steel Frontiers」は、機械獣が跋扈する世界を舞台にした「Horizon」シ