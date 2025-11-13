華やな髪の動きと、くびれのあるシルエットが旬な「ウルフレイヤー」。トレンド感と扱いやすさを兼ね備えたウルフレイヤーは、大人女性にこそおすすめしたいヘアスタイルです。今回ご紹介するのは、40・50代に似合うウルフレイヤー。ぜひこちらを参考に、若々しく今っぽい印象にチェンジしてみて。 柔らかな毛流れが女性らしい 肩の位置で外ハネした柔らかな毛流れのウルフレイヤー。ゆるやかなウ