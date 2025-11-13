熱川バナナワニ園は、2025年11月29日(土)から2026年3月8日(日)までの期間、分園フルーツパーラーにて企画展「ワニのいるところ」を開催します。古生物復元画家から絵本作家、キャラクターイラストレーターまで、ジャンルの異なる6名のアーティストによる“ワニ”をテーマとした作品が一堂に会します。 熱川バナナワニ園 企画展「ワニのいるところ」 会期：2025年11月29日(土)〜2026年3月8日(日)会場：熱川バナナワ