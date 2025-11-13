横浜市立金沢動物園の公式Xアカウントが投稿した、サイの「おててないない（香箱座り）」が話題になっている。 【写真】ちょっと斜めからの表情もかわいい～ 投稿された画像には、インドサイのナラヤニさんが前足を折り込み、猫のように座っている様子が。貴重なサイの「おててないない」の可愛さは言わずもがな、あまり見ることのないサイの正面のお顔も「笑ってるみたい！」と話題を呼び、投稿は6.6万PVを記録した。 写