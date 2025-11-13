※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。 無表情な白いマスクに黒い全身タイツ。不気味かつキュートないでたちで今や知らぬ者のない超人気クリエイター・雨穴さん。空前のブームを巻き起こした間取りミステリー『変な家』とその続編『変な家2』、奇妙な絵が思いもよらない真相を導き出す絵画ミステリー『変な絵』と、3冊の小説はすべてベストセラーに。各国語に翻訳され、海外でも高く評価されている。