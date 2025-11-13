名古屋市西区のアパートで当時32歳の女性が殺害された事件から13日で26年がたちました。毎年、犯人の情報提供を呼びかけ続けた女性の夫は、容疑者が逮捕されてから初めてとなる妻の命日に念願がかなったと胸の内を明かしました。26年前のきょう13日、西区の自宅アパートで高羽奈美子さん（当時32）が首などを刃物で刺され殺害されました。奈美子さんの夫・悟さんは、高校の同級生の安福久美子容疑者が逮捕されてから初めて迎える妻