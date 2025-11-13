自民党と日本維新の会が目指す「衆議院の議員定数1割削減」について、野党側は参議院の予算委員会で高市首相を追及しました。野党となった公明党の石川議員は、高市首相に対して、新たに連立に加わった維新の主張をそのまま受け入れた根拠を何度も詰め寄りました。公明党石川博崇議員「ちょっと素朴な疑問なんですが、なぜ1割なんでしょう。根拠ありますでしょうか」高市首相「これ、日本維新の会から1割という提案をいただきま