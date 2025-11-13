今シーズン最も優れた投手に贈られる『サイ・ヤング賞』の受賞者が日本時間13日に発表され、ア・リーグからはタリク・スクバル投手(タイガース)、ナ・リーグからはポール・スキーンズ投手(パイレーツ)が選出されました。山本由伸投手(ドジャース)は3位で受賞には届きませんでした。全米野球記者協会が選出するこの賞は、1位から5位までそれぞれポイントが付与。スクバル投手は13勝6敗、防御率2.21、241奪三振の成績で1位票を26票を