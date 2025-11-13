サステナブルなラム酒の代名詞「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」が主催する「サステナブル・カクテル・チャレンジ 2025アジア大会」が、2025年11月にインド・ムンバイで開催されました。アジア太平洋地域各国のチャンピオンバーテンダーが技を競うこの大会で、日本代表の入 優仁(いり ゆうと)氏（東京・西麻布「Bar Amber」所属）が見事、アジアTOP5入賞を果たしました。 フロール・デ・カーニャ「サステナブル・カク