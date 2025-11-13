警視庁の警察官が情報を漏洩した疑いで逮捕された問題をめぐり、赤間二郎国家公安委員長が開会中の参議院予算委員会で「言語道断で極めて遺憾」と述べた。【映像】捜査対象に情報漏洩か 警視庁警部補を逮捕警視庁・暴力団対策課の神保大輔容疑者（43）は、4月から5月にかけて違法スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に、捜査情報を漏らした地方公務員法違反の疑いがもたれている。警視庁によると、神保容疑者は3月までナチ