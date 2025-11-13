オリックスは１３日、東晃平投手が同日、横浜市内の病院で右肘クリーニング手術を受けたと発表した。今後は患部の状態を確認しながらリハビリを行っていく。東は昨季開幕ローテ入りを果たしたが、シーズン途中に右肘の不調を訴え８月に鏡視下右肘肘頭骨棘切除術を受けた。今季は開幕は２軍で迎えたが５月に１軍初登板。６試合に登板して１勝２敗、防御率３・１２だったが、７月１０日のソフトバンク戦を最後に登板がなかった