サイバー攻撃によるシステム障害が続いているアサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１３日、１０月の売上高について、傘下のアサヒ飲料で前年同月の６割程度に落ち込んだことを明らかにした。アサヒビールは９割超だった。アサヒＧＨＤでは９月２９日にシステム障害が発生。１０月初めに電話やファクスなど手作業による受注を再開したが、一部の主力商品を優先させている。アサヒビールは１０月２日に主力の「スーパー