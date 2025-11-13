＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】一山本が見せた咄嗟の優しさ前頭七枚目・美ノ海（木瀬）が前頭八枚目・一山本（放駒）を送り出しで下した一番で、行司が“玉突き”で土俵下へ落下するハプニングがあった。まさかの展開に客席から笑いが起こり、「道連れ」「行司さん大被弾」とコメントが寄せられる一方、行司を支える一山本の優しさにも注目が集まった。立ち合い頭から当たった美ノ海。突