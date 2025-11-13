アメリカのトランプ大統領は12日、連邦政府再開に向けた「つなぎ予算案」に署名し、史上最長となった政府閉鎖の解消が決まりました。アメリカ連邦議会下院は12日夜、政府閉鎖を終わらせる「つなぎ予算案」を可決し、その後、トランプ大統領が署名して予算案は成立しました。これにより、史上最長となった政府閉鎖は43日間で終わりました。法案は2026年1月30日までの予算を賄うもので、政府閉鎖中に行われた職員の解雇を撤回し、202