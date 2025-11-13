俳優の広末涼子さんが4月に静岡県内の新東名高速で起こした追突事故を巡り、警察は同乗者の男性にケガをさせた疑いで書類送検した。広末涼子さんは今年4月、静岡県掛川市の新東名・上りの粟ヶ岳トンネルで車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こし、同乗者の男性がケガをした。捜査関係者によると広末さんは時速180キロ台で走っていたとみられ、現場に目立ったブレーキ痕がなかった。事故後に病院で看護師を蹴るも「処分