TBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が13日、TBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜午前11時）に生出演。第1子妊娠を報告した。「実は現在、妊娠中でございまして」と切り出した。同番組の出演は来週を最後にお休みするという。ジェーン・スーから「今すごいのよ、おなかが」と言われ、近藤アナは「急に出てきましたよね。急成長しています」と返答。「この番組自体も子宝に恵まれ」と説明し、今年に入って同番組