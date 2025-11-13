日本航空が運航していたボーイング777-300ERの3機目の退役機（機体記号：JA735J）が11月11日未明、羽田空港を離陸し売却先の米国・ツーソン空港に向かった。JALは長距離国際線の主力機として、2004年から2009年にかけて777-300ERを13機導入。後継となるエアバスA350-1000型機の導入に伴って段階的に退役を進めており、2024年8月20日に1機目（機体記号：JA734J）を、今年5月27日に2機目（同：JA731J）を退役させた。[caption id="at