金沢市内のデパートでは11月13日、お歳暮総合ギフトセンターが開設され、冬のギフト商戦が本格化しています。金沢エムザのお歳暮総合ギフトセンターには、およそ1000点の商品が並びます。今回はより幅広い商品の中から好みに応じて選んでもらおうと、複数の商品を組み合わせたオリジナルのセレクトギフトが初登場。石川県内の名店の味が一度に楽しめます。また、能登の商品を買って応援する取り組みとして、名産の品も85点を取り揃