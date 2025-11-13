〈ルミネが手掛ける、サステナブルな「食」がテーマの商業施設〉ルミネは、JR大宮駅東口にサステナブルをテーマにした新たな街なか商業施設「ムスブルミネ」を11月13日より、グランドオープンする。同施設で6日、プレス内覧会が開かれ、ルミネ大宮店田中店長、料理家･ライフスタイルプロデューサーの杉山絵美氏らが概要を説明した。同施設は木造2階建ての小規模施設で、前庭には埼玉で自生する品種から選んだ木々が広がり、駅前の