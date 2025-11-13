熊本銀行が今年度（2025年度）上半期の中間決算を公表し、営業利益を示す「コア業務純益」が6期連続で増益になったと発表しました。 【写真を見る】熊本銀行 6期連続増益の45億円要因に「半導体」関連投資、カードローン好調など 熊本銀行が発表した今年度上半期の中間決算では、一般企業の売上高にあたる経常収益が、前の年の同じ時期と比べて37億円多い193億円となり、4期連続の増収となりました。 また、コア