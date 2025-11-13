１１月１２日にクマ１頭が駆除された円山動物園は、安全確保のため１１月１６日まで休園期間を延長することを決めました。円山動物園では連日クマの侵入が確認されていましたが、１２日、箱わなにかかったオスのクマ１頭が駆除されました。札幌市によると、駆除されたのは園内に出没していたクマと同一個体である可能性が高いということです。しかし、円山動物園周辺でもクマの出没が相次いでいたことから、来園者の安全確保のため