11月29日の「熊本市消防避難訓練の日」を前に、熊本市の商業施設で火事を想定した避難訓練が行われました。 【写真を見る】「煙を吸わず早めの避難」大洋デパート火災の教訓活かし商業施設で200人が避難訓練 この訓練は、サクラマチクマモトの地下1階にあるフードコートから火が出たとの想定で、従業員や消防隊など約200人が参加しました。 熊本市では52年前の11月29日に発生した大洋デパート火災で1