捜査対象の風俗スカウトグループに情報を漏えいしたとして、地方公務員法違反容疑で警視庁の警部補が逮捕された事件を受け、警察庁の楠芳伸長官は13日、定例記者会見で「捜査情報の厳格な管理について指導を徹底する」と述べた。