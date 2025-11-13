ボーイズグループATEEZのメンバー、ミンギが公演中に転倒事故で指を骨折した。【写真】ミンギ、眼鏡×タイトシャツで見せた色気11月13日、ある報道によると、ATEEZは去る9日、マカオのアウトドアパフォーマンスアベニューで開催された「2025 WATERBOMB MACAO」に参加した。公演を行っていたミンギは、ステージの突出部分で滑って転倒事故に遭い、帰国後、病院の診断結果、左の薬指の骨折判定を受け、現在、負傷部位にギプスをして